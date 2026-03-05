Sinergia vincente tra istituti scolastici: l'esempio di Ariano Irpino Il liceo Parzanese e l’Istituto comprensivo Giulio Lusi premiati ad Avellino

Una bella notizia in ambito scolastico che riguarda Ariano Irpino. Il liceo Parzanese e l’Istituto comprensivo Giulio Lusi sono stati premiati dall’ Englishlanguagecertification di Avellino per essersi distinti negli eccellenti risultati conseguiti dagli studenti e per il significativo numero di partecipanti alle certificazioni linguistiche internazionali rilasciate dal IELTS official test centre.

Il riconoscimento rappresenta un importante traguardo per entrambe le istituzioni scolastiche, testimoniando l’impegno costante profuso nella promozione delle competenze linguistiche e nella preparazione degli studenti agli esami di certificazione.

La cerimonia ha evidenziato il valore del lavoro sinergico tra docenti, studenti e famiglie, contribuendo a rafforzare l’offerta formativa e l’apertura verso una dimensione europea e internazionale dell’istruzione.