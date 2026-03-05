BigMama ritorna in Italia da Dubai: "Sono finalmente a casa" I bombardamenti , la paura nei racconti sui social

BigMama è rientrata da Dubai. Lo riferiscono fonti informate, secondo cui con uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante. BigMama era rimasta bloccata a Dubai, dove aveva fatto scalo di rientro dalle Maldive, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Teheran ha reagito con lancio di missili e droni colpendo anche gli Emirati.

L’artista è una dei 1.770 italiani che hanno viaggiato giovedì. Molti connazionali sono stati assistiti dal ministero degli Esteri che continua a lavorare con le linee aeree di Dubai e Abu Dhabi per permettere il decollo di altri voli. Nei giorni scorsi, sui social la rapper di San Michele di Serino aveva raccontato quanto avveniva sui social. «Sentiamo i missili sulla testa», aveva detto in lacrime. Per poi lanciare una richiesta di aiuto: «stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili per farci tornare.". In paese a San Michele in provincia di Avellino in tanti hanno atteso il suo ritorno ..oggi la gioia grande.