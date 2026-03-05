Motori e passione: Porsche club Campania fa tappa a Grottaminarda Iniziativa,organizzata da Pietro Internicola stimato anestesista all'ospedale di Ariano Irpino

L’Irpinia accende i motori della passione automobilistica. Domenica 8 marzo il Porsche Club Campania sceglie infatti Grottaminarda come palcoscenico per inaugurare ufficialmente la stagione 2026, portando nel cuore della provincia di Avellino uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del marchio di Stoccarda.

L’iniziativa, organizzata da Pietro Internicola – anestesista presso l’ospedale di Ariano Irpino e da tempo punto di riferimento per gli eventi sportivi del club in Italia ed Europa – rappresenta un momento significativo per la comunità degli appassionati Porsche della regione.

Non soltanto un incontro conviviale, ma anche l’occasione per presentare il calendario della stagione 2026 del Porsche Club Interseries.

Si tratta di una serie internazionale di eventi che vede protagoniste le iconiche vetture Porsche sui principali circuiti italiani ed europei, spesso gli stessi che hanno scritto pagine memorabili della Formula Uno. Un format che unisce passione, competizione e condivisione tra piloti e collezionisti provenienti da diversi Paesi.

Alla giornata inaugurale parteciperanno circa quaranta equipaggi, per un totale di ottanta persone, tra soci del club, piloti e appassionati. Un numero significativo che testimonia la vitalità del movimento e l’interesse crescente verso iniziative capaci di coniugare motori, territorio e socialità.

Per l’Irpinia si tratta di un debutto importante: è infatti la prima volta che la stagione del Porsche Club Interseries viene presentata e inaugurata proprio in questa terra. Un segnale di attenzione verso un territorio che negli ultimi anni sta dimostrando sempre maggiore capacità di attrarre eventi di qualità, valorizzando al contempo le proprie eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche.

L’appuntamento dell’8 marzo sarà anche un momento di festa per il club: durante la giornata verrà infatti celebrato il compleanno dello storico presidente Stefano De Stefano, figura di riferimento per la crescita e il consolidamento del Porsche Club Campania negli anni.

Tra motori, convivialità e passione sportiva, la giornata promette dunque di essere non soltanto un momento di incontro per gli appassionati Porsche, ma anche una vetrina significativa per l’Irpinia, pronta ad accogliere con entusiasmo l’avvio di una nuova stagione all’insegna della velocità e dello stile.