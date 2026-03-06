L'arbitro di Avellino-Padova: ha già diretto un match dei lupi al "Partenio"

La gara Avellino-Padova, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B e in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto con Marco Belsanti della sezione di Bari ed Eugenio di Scarpa della sezione di Collegno assistenti e con Domenico Castellone della sezione di Napoli quarto ufficiale. Al VAR ci saranno Matteo Gualtieri della sezione di Asti con Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 AVAR. Perenzoni ha diretto già un match al "Partenio-Lombardi" in stagione: il 4-0 Spezia sui lupi del 25 ottobre scorso (nella foto l'espulsione rimediata da Palmiero nel finale del primo tempo). L'altro precedente per il fischietto della sezione trentina è del 19 febbraio 2022 (Avellino-Fidelis Andria 2-0).
Le designazioni arbitrali
Serie B
Ventinovesima Giornata
Avellino-Padova: Perenzoni
Spezia-Monza: Maresca
Sudtirol-Virtus Entella: Calzavara
Venezia-Reggiana: Chiffi
Modena-Cesena: Marcenaro
Catanzaro-Empoli: Crezzini
Frosinone-Sampdoria: La Penna
Mantova-Juve Stabia: Pezzuto
Carrarese-Palermo: Piccinini
Pescara-Bari: Galipò