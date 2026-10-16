Cipriano sul Teatro Gesualdo: "Polemiche sterili, pronto un piano di rilancio" Risposta social dopo la richiesta di dimissioni da parte dell'opposizione

"Ma davvero le opposizioni ritengono che gli avellinesi siano disposti a credere che il problema del Teatro Gesualdo oggi è rappresentato dalla sporcizia in platea e non, invece, dalla devastazione degli uffici, dalle infiltrazioni, dai solai ceduti, dai calcinacci, dai pavimenti saltati? Da 10 anni di abbandono e impoverimento che hanno generato danni diffusi ed ingenti, testimoniati, oltre che da quelle immagini, dai numeri certificati dal Comune di Avellino?": nota ufficiale sui canali social da parte dell'assessore alla Cultura del Comune di Avellino, Luca Cipriano.

"Dato che parlano di me..."

"Quali? Dato che parlano di me, eccoli. Gestione Cipriano: 2.770 abbonamenti nella stagione 2015/2016; 92.412 presenze complessive nel 2014/2015; 7 cartelloni nel 2014/2015; 957.400 euro di incassi da biglietti e abbonamenti nel 2014/2015. Gestione Festa / Nargi: 2022/2023: 328 abbonamenti; 2023/2024: cartellone di 15 spettacoli, l’abbonamento annuale viene eliminato; 2024/2025: 62 abbonamenti; 2025/2026: campagna abbonamenti annunciata, poi tutto revocato dal commissario".

"Il piano è già operativo"

"Insomma, da 2.770 a 62 abbonamenti. E dovrei dimettermi io? È proprio il caso di dirlo: sipario. Oltre le polemiche sterili, l’unica cosa che conta è che l’Amministrazione Pizza ha pronto un piano per rilanciare il Teatro. Che è già operativo. La foto che accompagna questo post immortala, perso tra le macerie degli uffici del Teatro, un timbro. Porta la mia firma. Erano giusto 10 anni fa, quando il Gesualdo funzionava".