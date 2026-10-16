Cervinara, 34enne arrestato per droga: sottoposto all'obbligo di dimora Gli agenti nelle sue abitazioni hanno sequestrato 11 chili di droga tra hashish e marijuana

di Paola Iandolo



Il Tribunale di Benevento, accogliendo le tesi degli avvocati Vittorio Fucci e Fabio Russo, coadiuvati dall’avvocato Giuseppe Vittorio Fucci, ha scarcerato F. L., 34 anni di Cervinara che era stato arrestato per spaccio di 11 kg di marijuana ed hashish. Il giudice ha applicato una misura meno afflittiva, infatti ha sostituito la misura custodiale in carcere con l’obbligo di dimora.

L'arresto



In particolare F. L. era stato arrestato a seguito di un’operazione della Questura di Benevento che durante un posto di blocco ha intimato a F. L. - mentre era in auto con un altro soggetto - di fermarsi. Gli agenti hanno sottoposto a perquisizione i due giovani. F. L., è risultato negativo alla perquisizione, mentre l’altro passeggero è stato sorpreso in possesso di sostanza stupefacente.

Il sequestro



Successivamente a seguito di perquisizione domiciliare in varie abitazioni riconducibili a F. L., in una delle abitazioni di Cervinara gli agenti, hanno ritrovato 11 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana suddivisa in vari panetti.

Inoltre ad F. L. sono stati sequestrarti circa 10 mila euro in contanti e anche due telefoni cellulari. Il Tribunale di Benevento, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci e dell’avvocato Fabio Russo, coadiuvati dall’avvocato Giuseppe Vittorio Fucci, ha scarcerato F. L., sostituendo la misura della custodia in carcere con l’obbligo di dimora.