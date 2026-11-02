Chirurgia senologica, al medico Sabatino D’Archi il Premio SICO 2026 Il medico, originario di Mercogliano è stato premiato a Milano nel XLVI Congresso Nazionale

Importante riconoscimento per il dottor Sabatino D’Archi, chirurgo senologo del Policlinico Gemelli di Roma. Il medico, originario di Mercogliano (Avellino), è stato premiato nel corso del XLVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO), tenutosi a Milano.

Il lavoro dedicato alla ARC technique, tecnica chirurgica messa a punto dal dottor D’Archi, ha ricevuto il Premio SICO 2026 per la migliore comunicazione orale.

La tecnica è una variante della quadrantectomia mammaria standard: in casi selezionati permette di migliorare l’accesso al tumore e la precisione della resezione, preservando una maggiore quantità di tessuto seno. Nell’esperienza clinica del gruppo, l’approccio ha inoltre permesso di migliorare i risultati estetici e ridurre le complicanze postoperatorie.

A confermare il valore scientifico del lavoro, anche l’accettazione dello studio per la pubblicazione su Surgery, prestigiosa rivista scientifica internazionale. «È un riconoscimento che condivido con tutto il gruppo della Chirurgia Senologica del Policlinico Gemelli. Ogni risultato nasce dal lavoro di squadra e dall’impegno quotidiano. Il nostro obiettivo è sviluppare una chirurgia sempre più precisa, capace di coniugare efficacia oncologica e qualità di vita delle pazienti», ha dichiarato il dottore D’Archi.