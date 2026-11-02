Grottaminarda-Carpignano, dal 3 novembre due nuove corse Air Campania Le corse saranno operative dal lunedì al venerdì

Novità per il trasporto pubblico locale in Irpinia. A partire da martedì 3 novembre, AIR Campania potenzia il servizio sulla linea 33-AV Grottaminarda-Frigento-Villamaina-Sant’Angelo dei Lombardi, introducendo due nuove corse dirette a Carpignano.

Il potenziamento prevede due nuove partenze dall’Autostazione di Grottaminarda, fissate rispettivamente alle 14:35 e alle 15:40, entrambe con destinazione Carpignano.

Le nuove corse avranno validità scolastica e saranno operative dal lunedì al venerdì, andando così a rafforzare i collegamenti nelle fasce orarie di maggiore interesse per gli spostamenti legati alle attività scolastiche.

L’intervento nasce per rispondere alle esigenze di mobilità espresse dal territorio e punta a migliorare l’accessibilità e i collegamenti tra i comuni delle aree interne, offrendo nuove opportunità di spostamento a studenti e cittadini.

Le corse saranno attivate nell’ambito dei programmi di esercizio di AIR Campania, a seguito delle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti.

Un ulteriore passo, dunque, nel potenziamento del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di garantire servizi più vicini alle necessità delle comunità irpine.