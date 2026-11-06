Progetto pilota turismo delle radici: affidato alla Fondazione Sistema Irpinia Il presidente della Provincia Picone: "Va coinvolto l’intero territorio provinciale"

Il Piano di diffusione e valorizzazione del Progetto pilota Turismo delle Radici affidato alla Fondazione Sistema Irpinia.

Il presidente della Provincia, Fausto Picone, ha approvato il provvedimento con il quale vengono adottate le linee di indirizzo per la redazione di tale piano.

Alla Fondazione Sistema Irpinia il coordinamento e la gestione che deve prevedere la realizzazione di un programma di iniziative promozionali integrate di diversa natura per la valorizzazione della “Destinazione Irpinia” e la promozione del Progetto Pilota Turismo delle Radici.

Non è previsto alcun impegno finanziario e la realizzazione trova copertura nell’ambito delle sponsorizzazioni previste nel Regolamento provinciale.

“In questo piano – dichiara il presidente della Provincia, Fausto Picone - deve essere coinvolto l’intero territorio irpino. I 118 comuni devono avere un ruolo di primo piano. Ci affidiamo alla Fondazione Sistema Irpinia che, come da statuto, ha tra i propri compiti proprio quello di promuovere dentro e fuori i confini provinciali i tesori e le attività che si svolgono in Irpinia. Il Progetto Pilota Turismo delle Radici è una straordinaria occasione che va sfruttata in pieno.

La nuova governance della Fondazione è pronta alla sfida. Nella serata di ieri, giovedì 5 novembre, si è tenuta la riunione di insediamento del consiglio di amministrazione, da me designato nei giorni scorsi, nel corso della quale sono state già gettate le basi per varie azioni. Al presidente della Fondazione, Domenico Biancardi e ai componenti del Cda gli auguri di buon lavoro”.