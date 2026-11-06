Masterplan Valle Ufita: convocata in Regione la conferenza di pianificazione La soddisfazione del sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera

Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, esprime grande soddisfazione per la convocazione da parte dell'assessore regionale al governo del territorio, Vincenzo Cuomo, della "Conferenza permanente di pianificazione" del "Masterplan di Valle Ufita".

Il primo cittadino, in qualità di coordinatore tecnico del Masterplan, aveva sollecitato questo importante step dopo i numerosi incontri e tavoli tematici e dopo la consegna dell'istruttoria elaborata dalle Università campane alla Regione Campania.

All'incontro previsto per martedì 10 novembre, alle ore 11:30, presso il centro direzionale, insieme ai sindaci dei comuni interessati dalla programmazione, ci saranno il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il presidente della IV commissione consiliare, Luca Cascone, ed il coordinamento scientifico con i docenti universitari Adelina Picone e Michelangelo Russo del dipartimento di architettura (DiArc) dell'Università Federico II di Napoli.

"Il tavolo è finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa istituzionale - spiega Spera - passaggio propedeutico alla successiva deliberazione di approvazione del Masterplan Piv (Programma integrato di valorizzazione) da parte della giunta regionale.

Dunque, abbiamo finalmente concepito la nostra area vasta del futuro! Non nascondo che mi sono commosso quando ho letto la convocazione.

Ringrazio per l'interesse e per gli impegni mantenuti l'assessore Vincenzo Cuomo che sin dal suo insediamento ci ha ascoltati e ha dato valore a questo programma, ringrazio il Capogruppo regionale Maurizio Petracca, sempre prezioso, presente e attento alle questioni del territorio, entrambi stanno facendo sul serio per aiutare le zone interne e, in particolare, una parte meravigliosa dell'Irpinia.

Ringrazio la professoressa Adelina Picone che con il progetto "Cura" ha coinvolto le sette università della Campania, (Federico II, Vanvitelli, L'Orientale, Suor Orsola Benincasa, Salerno, Unisannio e Parthenope) hanno fatto un grande ed impegnativo lavoro di cui siamo orgogliosi.

L'obiettivo dello strumento di pianificazione è definire una strategia unitaria di sviluppo di un'area vasta che comprende 28 Comuni. Il Masterplan dovrà occuparsi non soltanto di infrastrutture, ma anche di mobilità efficiente, welfare territoriale e contrasto al rischio idrogeologico.

Una visione integrata e di lungo periodo che dovrà affrontare le criticità delle aree interne e valorizzarne le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e produttive.

Dopo tre anni di lavoro, il percorso entra in una fase determinante. Il Masterplan dovrà essere formalizzato anche con fondi europei. I progetti previsti dovranno essere tutti realizzati nel breve, insieme alle altre grandi opere in corso. Solo così le aree interne potranno decollare secondo tutte le linee di sviluppo, creando occupazione e ribaltando il declino demografico.



C'è grande attesa per il giorno 10, tutti i cittadini aspettavano con ansia questo momento - conclude Marcantonio Spera - e a breve i sindaci incontreranno i cittadini per una presentazione pubblica che ridia speranza".