I cento anni dell'ACI Avellino, La Russa e Lombardi: "Un punto di partenza" L'incontro nella sede di via Fariello, serata di gala e la mostra al Circolo della Stampa

Il traguardo dei cento anni per l'ACI Avellino, celebrato con il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, prima nella sede di via Fariello, all'autostazione del capoluogo irpino, poi con una serata di gala e infine con la mostra allestita al Circolo della Stampa di Avellino: "Questo centenario è un traguardo raggiunto, ma deve essere anche un punto di partenza perché proseguiamo il nostro cammino che ha visto la valorizzazione del territorio irpino. - ha sottolineato il presidente di ACI Avellino, Stefano Lombardi - L'obiettivo di creare, progredire e cercare di formare la cittadinanza e gli iscritti su una mobilità sempre più sicura, più moderna e più sostenibile".

"Punto di inizio per una mobilità moderna"

"Cento anni dell'Automobile Club di Avellino ed è un grandissimo piacere essere qui a festeggiare questo traguardo. Ha detto bene il presidente Stefano Lombardi. È un punto di inizio, non di arrivo perché è un secolo di attività e di servizi verso i cittadini. Siamo in una sede nuova, bellissima, una delle più moderne che la rete ACI ha con Sara, PRA e ACI, simbolo della mobilità moderna": ha rimarcato La Russa.

"Antonelli orgoglio della nostra nazione"

La Russa ha vissuto da vicino, a Città del Messico domenica scorsa, il trionfo di Andrea Kimi Antonelli, campione del mondo in Formula 1: "L'ACI è anche federazione sportiva attraverso il radicamento sul suo territorio. Cerca di avvicinare tutti i talenti nell'automobilismo. Kimi Antonelli è un talento incredibile, è un orgoglio per tutta la nostra nazione. Sono stato a Città del Messico per consegnargli personalmente un tricolore che ha portato sul podio. Una grande gioia per tutto il mondo automobilistico italiano, per l'ACI, per tutti gli appassionati, per l'Italia intera": ha aggiunto il presidente nazionale dell'Automobile Club d'Italia.