Avellino Basket, Di Carlo: "Nervi saldi e concentrazione" Verso il derby con Caserta: "Abbiamo grande voglia di metterci alla prova"

"Conosciamo bene Caserta, è un palazzetto piccolo dove c'è tanta passione. Credo che, al di là dei classici discorsi sul palazzetto caldo, l'aspetto fondamentale quando si gioca in campi del genere, penso a Caserta come al PalaDozza di Bologna, sia mantenere i nervi saldi e la concentrazione": così coach Gennaro Di Carlo ha presentato Provalue Juvecaserta - Halley Campania Avellino Basket, in programma domenica (ore 18) al PalaPiccolo.

"Mostrare la nostra solidità sarà determinante"

"La gente a Caserta è corretta: un conto è fare il tifo per la propria squadra, un altro essere scorretti. È chiaro però che un tifo molto rumoroso e un ambiente caldo possono minare l'aspetto attentivo. - ha spiegato il coach della squadra irpina - Dovremo essere bravi a rimanere concentrati, facendo le nostre cose con la massima intensità possibile. Servirà essere una squadra compatta. Caserta si porta dietro un nucleo di giocatori che ha vinto la Serie B lo scorso anno, con una chimica di squadra e uno staff ben rodati, oltre a un ambiente che sostiene i propri beniamini. A questo hanno aggiunto degli americani che si stanno ambientando sempre meglio al campionato e stanno rendendo con continuità. - ha aggiunto Di Carlo - Mostrare la nostra solidità sarà determinante, viceversa la partita rischierebbe di diventare impari. La fiducia nei nostri mezzi è massima, ma c'è grande rispetto per un avversario che raggiungerà i suoi obiettivi e che cercherà di fare il massimo dei punti soprattutto in casa. Sarà una partita difficile, ma abbiamo grande voglia di metterci alla prova per fare un ulteriore salto di qualità".