Moschiano, 36enne ostacola un controllo in casa sua: patteggia ad un anno L'aggressione ai danni dell'agente è avvenuta durante un controllo nella sua abitazione

di Paola Iandolo

Era stato arrestato a settembre al termine di un controllo nella sua abitazione: patteggia una condanna ad un anno di reclusione con pena sospesa il trentaseienne di Moschiano. Ad eseguire il controllo gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, ma alla fine si era opposto ed era stato denunciato per resistenza e lesioni personali ad un ufficiale o agente di polizia nell’atto o a causa dell’adempimento delle proprie funzioni.

Si è concluso con un patteggiamento il processo per direttissima davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Gian Piero Scarlato, dove la difesa del trentaseienne, l’ avvocato Michele Fratello ha ottenuto la revoca della misura cautelare dell’ obbligo di presentazione alla pg nei confronti del suo assistito. I fatti sono relativi all’aggressione che il trentaseienne, in concorso con un minorenne - per cui si procede separatamente - avrebbero compiuto ai danni di un ispettore del Commissariato di Lauro per ostacolare un controllo scattato presso la sua abitazione da parte degli agenti.