Santa Lucia, donna trovata morta in camera dal letto: accertamenti in corso

Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi e continua ad effettuare le indagini

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Santa Lucia di Serino.  

di Paola Iandolo 

Tragedia a Santa Lucia di Serino, dove una 54enne è stata trovata morta. La notizia ha suscitato profonda impressione nella comunità locale. Sul posto sono intervenute i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita della 54enne e tentare così di chiarire le cause del decesso. La donna è stata trovata priva di vita nella camera da letto nella sua abitazione.

Le ulteriori indagini sul caso

Le indagini sono in corso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e si attendono ulteriori aggiornamenti dagli investigatori. La salma attualmente è presso l’ospedale Moscati di Avellino, in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre anche  l'esame autoptico, anche sein base agli elementi rinvenuti nell'abitazione tutto fa pensare ad gesto volontario.

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