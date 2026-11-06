Piano di Zona e Grande Srl, pizza nomina nunziante Picariello e Daniela Petitto Le nomine del sindaco di Avellino

"Nel corso della riunione dei capigruppo di questa mattina ho comunicato le indicazioni relative ai nuovi incarichi negli organismi e nelle società partecipate dal Comune di Avellino." Così il sindaco di Avellino Nello Pizza.

Picariello alla guida del piano di zona

"Per la guida del Piano di Zona ho indicato Nunziante Picariello, Sindaco di Capriglia e amministratore di comprovata esperienza, la cui conoscenza diretta delle esigenze dei territori e capacità di raccordo istituzionale rappresentano un valore determinante per la funzione. - spiega Pizza -

Grande Srl, alla guida Daniela Petitto

Per Grande S.r.l. ho indicato Daniela Petitto alla presidenza del Consiglio di Amministrazione, affiancata dalla dottoressa Noemi Somma, commercialista, e dall'avvocato Massimo Mingarelli, in qualità di componenti. Sono professionisti affermati e stimati, espressione autorevole della società civile, che metteranno a disposizione di Grande S.r.l. competenze, esperienza e professionalità maturate nel corso delle rispettive carriere.

Competenze e professionalità

Sono nomine di diretta indicazione sindacale, fondate sulla competenza, la professionalità, la passione e la capacità di assumere responsabilità: qualità che ritengo essenziali per realtà chiamate a svolgere funzioni fondamentali per le nostre comunità.

Il Piano di Zona è lo strumento centrale per la programmazione dei servizi sociali, il sostegno alle persone e alle famiglie e la promozione dell'inclusione. Grande S.r.l., nella gestione del ciclo dei rifiuti, svolge un ruolo altrettanto rilevante per la tutela dell'ambiente, il decoro urbano e la qualità dei servizi ai cittadini.

Gli auguri di Pizza

A tutti rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, con l'auspicio che mettano le proprie capacità al servizio di questi organismi, contribuendo concretamente al miglioramento delle attività e dei servizi nell'interesse di Avellino e dell'intero territorio.