Antonio Grasso nel Board di Forum Retail: competenze al servizio del territorio Il manager arianese torna tra gli speaker a Milano e prosegue il suo impegno per il Duc Hirpinia

Antonio Grasso entra nell’Advisory Board di Forum Retail e torna per il secondo anno consecutivo tra gli speaker dell’appuntamento organizzato da iKN Italy, in programma l’11 e il 12 novembre a Milano.

Un nuovo traguardo per il manager arianese, direttore Marketing, Innovazione Digitale e Sviluppo Rete di Superò, che affianca all’attività aziendale un impegno nella progettazione e nella valorizzazione del territorio irpino.

L’Advisory Board riunisce professionisti e rappresentanti di importanti imprese per contribuire alla definizione dei temi del Forum. La presenza di Grasso in questo gruppo dà rilievo a un percorso professionale che trova applicazione anche ad Ariano Irpino, nel lavoro per il commercio locale e nella promozione delle produzioni del territorio.

Come direttore e progettista del Distretto Urbano del Commercio Hirpinia, Grasso ha messo le proprie competenze a disposizione di un percorso condiviso con le associazioni di categoria e le realtà economiche cittadine. Il suo contributo alla costruzione di Ariano Experience District ha riguardato la raccolta delle esigenze degli operatori e la loro sintesi in una proposta capace di collegare le attività commerciali alla promozione della città.

Il progetto prevede un programma di diciotto mesi e punta a rendere Ariano attrattiva durante tutto l’anno. Accanto alle manifestazioni, comprende strumenti digitali per dare visibilità alle imprese e rendere più accessibili le informazioni sull’offerta cittadina.

In questo lavoro emerge il valore delle competenze di marketing applicate alle esigenze delle attività locali, con attenzione anche ai negozi più piccoli e alle diverse aree commerciali della città.

A questo impegno si affianca quello nelle iniziative del Biodistretto d’Irpinia, attraverso il coordinamento dell’Ariano BioFestival. La manifestazione offre uno spazio di incontro tra produttori, ristoratori, istituzioni e cittadini, portando al centro del confronto l’agricoltura biologica e la biodiversità. Il programma unisce mercatini, degustazioni e momenti di approfondimento per far conoscere le produzioni locali e il loro legame con il paesaggio e la cultura delle aree interne.

Il contributo di Grasso accompagna così due ambiti strettamente legati: la vitalità del commercio cittadino e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare irpino. Mettere in relazione questi settori significa lavorare sulle ragioni per cui un visitatore può scegliere Ariano, conoscere le sue imprese e tornare a frequentarla. È un obiettivo che richiede progettazione, collaborazione e continuità, al quale il manager ha scelto di dedicare la propria esperienza.

A Milano Grasso parteciperà al confronto sull’evoluzione del punto vendita, tra utilizzo dei dati, comunicazione e semplificazione del lavoro quotidiano.

Alla tavola rotonda interverranno Claudia Tulina di Star, Antonio Caruso di Italmark, Alessandro Buoso di Crai ed Ernesto Nappi di Nit Solutions, con la moderazione di Armando Garosci, direttore di Largo Consumo.

La partecipazione al Forum Retail offre anche alla comunità arianese un motivo di soddisfazione. Porta l’attenzione sul percorso di un professionista che continua a investire le proprie competenze nella città, contribuendo a dare forma a progetti condivisi e a raccontare le opportunità delle aree interne.