Bambini e scrittura creativa: consegna degli attestati ad Ariano Successo per l'iniziativa, promossa dall'associazione "Vizio di leggere"

Si è svolta questo pomeriggio, nella sala Ilaria Alpi, la cerimonia di consegna degli attestati della seconda edizione del corso di "Scrittura creativa 2 piccoli scrittori crescono".

L'iniziativa, promossa dall'associazione "Vizio di leggere", guidata da Carla Moccia, è stata ideata da Maria Sofia Ortu, scrittrice specializzata in letteratura per l'infanzia, autrice pluripremiata di libri di grande successo per bambini e ragazzi.

È stata inoltre presentata la pubblicazione realizzata dai bambini che hanno preso parte al corso: una piccola raccolta di fiabe e racconti redatti dai "piccoli scrittori crescono" del corso di scrittura creativa 2 a cura di Maria Sofia Ortu.

I piccoli scrittori si sono cimentati con giochi e attività laboratoriali finalizzati a stimolare la fantasia e la creatività.

La scrittrice Maria Sofia Ortu ha guidato i partecipanti alla scoperta delle varie tecniche narrative. "Ringrazio Maria Sofia Ortu per aver coinvolto Vizio di Leggere in questa splendida avventura, che certamente sarà ripetuta il prossimo anno. Ringrazio inoltre i genitori dei bambini, che ancora una volta ci hanno dato fiducia e hanno premiato la nostra iniziativa con entusiasmo e partecipazione", così Carla Moccia, presidente di Vizio di Leggere, associazione che da dieci anni opera sul territorio per promuovere la lettura.