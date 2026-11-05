Avellino, il sindaco Pizza: "Nesta bravo con scelte coraggiose, sullo stadio..." Giovedì prossimo D'Agostino terrà una conferenza stampa sul progetto "Partenio-Lombardi"

"Come tutti i derby sono gare che hanno qualcosa in più. Speriamo innanzitutto che sia una bella partita di calcio, i nostri tifosi non saranno allo stadio, mi auguro che l'Avellino vinca, che possa tornare da Benevento con una vittoria". Così il sindaco di Avellino, Nello Pizza, si è espresso sulla squadra biancoverde verso il derby con il Benevento, in programma sabato (ore 19.30): "Nesta ha una storia importantissima, sta facendo molto bene. Credo che i tifosi siano contenti del lavoro del mister e ha una squadra degna di questo nome. Sta facendo bene con scelte coraggiose. Penso a Venturi, a Palumbo, a Russo. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni per poterci divertire lungo la stagione. Non sarò a Benevento, la seguirò da casa, vado solo al Partenio": ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo irpino.

"Tante situazioni da valutare, ascolterò il presidente"

Sullo stadio il sindaco ribadisce la valutazione in corso da parte dei tecnici del Comune sulla proposta formulata da Angelo Antonio D'Agostino, che giovedì prossimo terrà una conferenza stampa sul progetto: "Non ci sono novità, siamo in attesa e abbiamo segnali positivi dalla Regione che ci vengono confermati sulla volontà di essere al fianco del Comune per la realizzazione del nuovo stadio. - ha rimarcato Pizza - È arrivata una proposta molto articolata, la stiamo valutando, non vogliamo dare risposte improvvisate perché ci sono aspetti giuridici, tecnici e finanziari. Ci sono tante situazioni da valutare. Ascolterò con piacere la conferenza stampa del presidente, anche per avere maggiori indicazioni. L'incontro è normale, è nell'ordine delle cose. Ci vediamo spesso anche in virtù del suo ruolo di sindaco di Montefalcione, siamo colleghi da questo punto di vista. I nostri rapporti sono sempre stati molto cordiali e valuteremo insieme se vederci per valutare questa proposta. Non mi sento di anticipare nulla, sono proposte che devono valutare soprattutto i tecnici che devono guardare le possibilità e comprendere se sia una proposta effettivamente ricevibile o meno. Disponiamo di risorse pubbliche e dobbiamo rispettare le normative nelle scelte".