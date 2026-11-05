Avellino, accappatoio pieno di cocaina per il marito detenuto: obbligo di dimora Indagata la moglie del detenuto, sottoposta all'obbligo di dimora

Tenta di consegnare un accappatoio con cinquantadue grammi di cocaina nascosti nelle cuciture, dentro un pacco destinato al marito detenuto nella casa circondariale «Antimo Graziano»: è l'accusa per cui una donna è indagata dalla Procura di Avellino. Nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di dimora a Caserta.

Il tentativo di introduzione della droga

La sostanza era divisa in sei sottili strisce cilindriche di plastica, infilate nelle cuciture laterali dell'indumento. Il pacco era indirizzato al marito, recluso nell'istituto, e sarebbe stato consegnato dall'indagata all'ufficio rilascio colloqui. Ma subito è stata individuata la sostanza stupefancente e la donna è stata fermata con le contestazioni di detenzione e introduzione di stupefacenti in carcere, con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno della casa circondariale. L'indagata è difesa dall'avvocato Raffaele Petrillo. La droga è stata individuata dalla Polizia penitenziaria prima di entrare nell'istituto, grazie ai controlli degli agenti e al lavoro del reparto cinofilo.

L'appello del sindacato

Sul punto è intervenuto Raffaele Troise, responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria. «In carcere non si può abbassare la guardia, nemmeno per un minuto – ha dichiarato –. I controlli sono la prima linea della sicurezza: ogni perquisizione, ogni verifica, anche sul più banale degli indumenti, è un argine contro la droga e contro tutto ciò che può minare l'ordine dell'istituto». Il sindacalista ha poi chiesto interventi: «Questa tendenza al sovraffollamento del carcere irpino deve fermarsi. Servono scelte concrete per alleggerire la pressione e permettere a tutti gli operatori una gestione più ordinata, serena e sicura dell'istituto». E ancora: «Questi uomini e queste donne non chiedono medaglie, ma risorse e condizioni di lavoro dignitose».