Freccia Rossa Lecce-Roma Termini con 300 persone resta fermo ad Ariano/VIDEO Ecco cosa è successo

Il treno ad Alta Velocità Freccia Rossa 8306 Lecce-RomaTernini delle 7.07 con arrivo nella capitale alle 13.15, è rimasto fermo per circa due ore alla stazione ferroviaria di Ariano Irpino a causa di problema di alimentazione alla linea di contatto tra Benevento e Ariano Irpino.

A bordo del convoglio circa 300 persone. Alcune di esse per evitare l'attesa hanno preferito raggiungere le varie destinazioni con mezzi privati. Intorno alle 12.30, il semaforo verde e la ripartenza dopo le opportune verifiche effettuale da parte dei vigili del fuoco di Grottaminarda, insieme ai tecnici di Rfi.

Sul posto una volante del commissariato di polizia di Ariano Irpino. Gli agenti si sono subito assicurati delle condizioni dei passeggeri a bordo del treno, verificando se vi fossero criticità particolari.

Nel piazzale della stazione presenti già cinque pullman sostitutivi, in caso di emergenza, qualora l'attesa si sarebbe protratta più a lungo. Pronto ad intervenire anche il comune, che ha inviato sul posto una pattuglia della polizia municipale. Ma alla fine la situazione è tornata alla normalità e il treno ha ripreso la sua corsa verso Roma Termini.