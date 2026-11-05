Mariani per Benevento-Avellino: l'arbitro ha diretto AEK-Real in Champions Le designazioni arbitrali dell'undicesima giornata del campionato di Serie B

La gara Benevento-Avellino, in programma sabato (ore 19.30) allo stadio "Ciro Vigorito", sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia con Stefano Galimberti della sezione di Seregno e Davide Santarossa della sezione di Pordenone assistenti e Ursini quarto ufficiale. Al VAR, che sarà on site, ovvero allo stadio e non a Lissone, ci sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì con Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale AVAR.

Ha arbitrato anche Inter-Fiorentina e Juventus-Milan in Serie A

Il derby del "Vigorito" sarà diretto da un internazionale. Mariani è reduce proprio da un impegno europeo in Champions League. Ieri ha arbitrato AEK Atene - Real Madrid, gara vinta dai blancos con il risultato di 2-3 e chiusa dal gol di Federico Valverde. In Serie A, invece, Mariani ha diretto Inter-Fiorentina 2-1 il 25 ottobre scorso, Parma-Genoa 2-1 e Juventus-Milan 1-1 il 6 settembre scorso. Sono cinque i precedenti con Mariani per l'Avellino, che ritrovano il fischietto di Aprilia a distanza di oltre 11 anni (Bologna-Avellino 2-3, semifinale di ritorno dei playoff per la Serie A).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Undicesima Giornata

Ascoli-Palermo: Rapuano

Cesena-Catanzaro: Di Loreto

Juve Stabia-Arezzo: Mazzoni

Padova-Empoli: Mucera

Pisa-Sudtirol: Poli

Mantova-Hellas Verona: Collu

Benevento-Avellino: Mariani

Virtus Entella-Modena: Crezzini

Carrarese-Sampdoria: Di Marco

Vicenza-Cremonese: Marchetti