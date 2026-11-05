Avellino, decesso ex operaio Carmelo Picariello: alle 13 inizia l'autopsia Nel pomeriggio previsto il rilascio della salma per organizzare i funerali

di Paola Iandolo

Alle 13 inizia l'autopsia sulla salma di Carmelo Picariello. I consulenti stamane hanno ricevuto l'incarico dal pm Auciello. Intanto dopo il sequestro della salma del 69enne avellinese ex operaio dell'Isochimica deceduto lunedì al Moscati, sono stati notificati gli avvisi del conferimento incarico al pool di medici che dovranno eseguire l'esame autoptico. I quattro indagati contestualmente hanno ricevuto anche un'informazione di garanzia affinchè possano espletare tutte le attività difensive previste dal codice.

Gli indagati

A riceverlo - come atto dovuto e in via provvisoria - Vincenzo Izzo, classe 1954 difeso dall’avvocato Alberico Villani, Pasquale De Luca, classe 55 difeso dall’avvocato Anna Caserta, Aldo Serio, classe 41, difeso dall’avvocato Claudio Fiori del foro di Roma, e dall’avvocato Flavia Ghelli del foro di Roma, Giovanni Notarangelo, classe 51, difeso dagli avvocati Claudio Fiori e Flavia Ghelli del foro di Roma, tutti già condannati nel processo Isochimica e imputati in concorso di omicidio colposo.

Il pool di consulenti individuati dalla Procura di Avellino

L'autopsia sarà eseguita dall'anamopatologo Antonio Perna, Brunello Pezza specialista di medicina interna e Elena Piciocchi medico legale. I consulenti - che domani riceveranno l'incarico - dovranno stabilire se nel decesso di Carmelo Picariello vi è correlazione con l'esposizione alle fibre di amianto durante il periodo in cui ha lavorato nello stabilimento dell'ex Isochimica. La parte civile è rappresentata dall'avvocato Brigida Cesta e prenderanno parte all'esame autoptico il dottore Giuseppe Gallo e Carla Vecchiotti.