Avellino: una messa in memoria di tutte le vittime della strada Domenica 15 novembre al Santuario del Rosario

Giornata mondiale e nazionale in memoria delle vittime della strada. Avellino non resta in silenzio. Domenica 15 novembre si terrà una santa messa in memoria di tutti coloro che hanno perso la vita negli anni, sulla strada. L'appuntamento è alle 10:30 nel Santuario del Rosario al corso Vittorio Emanuele.

Un momento di preghiera, raccoglimento e ricordo per tutte le vittime della strada e per le loro famiglie. A seguire un flash mob: "Il silenzio che grida". Maschere bianche e scarpe rosse.

Iniziativa aperta a tutta la cittadinanza e curata come sempre nei minimi dettagli, da Anna Diglio Nardone, presidente provinciale di Avellino dell'associazione italiana familiari e vittime della strada, donna straordinaria, che sta portando avanti con notevoli sacrifici diverse iniziative orientate alla prevenzione, soprattutto tra le nuove generazioni.

Nel febbraio del 1998 Anna ha visto morire suo figlio, Giovanni, di soli 4 anni sulla strada. Da quel momento non si è mai arresa, trasformando con determinazione e sacrifici il suo dolore in una vera e propria campagna di sensibilizzazione, educazione stradale di recente attraverso il tappeto didattico itinerante, e vicinanza ad altre famiglie colpite da simili sciagure.

"Per non dimenticare. Per sensibilizzare. Per promuovere una cultura della sicurezza e del rispetto della vita. La memoria è un impegno che ci riguarda tutti".