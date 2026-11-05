Ariano: c'è una buona notizia che riguarda l'ufficio postale di Cardito Sportello Atm postamat attivo dalle 7 alle 22

C'è una buona notizia che riguarda lo sportello postamat di piano di zona, nel popoloso rione Cardito ad Ariano Irpino.

D'ora in avanti sarà possibile effettuare prelievi in esterna dalla 7 del mattino alle 22 di sera.

Il provvedimento, di natura temporanea, si era reso necessario per contrastare l'ondata di furti violenta con la tecnica dell'esplosivo registratasi in diverse province campane ed in modo particolare Irpinia e Sannio e che hanno arrecato danni davvero ingenti e disservizi.

L’azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con i suoi sistemi di protezione, telecamere di ultima generazione, cassaforti certificate, ha comunque continuato ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali.

In alcuni comuni delle aree interne, le esplosioni con la tecnica della "marmotta" hanno provocato danni ingenti alle strutture causando disagi enormi, fino a spingere gli abitanti a doversi recare altrove per effettuare le varie operazioni. Chiusure che si sono protratte anche per diversi mesi in attesa dei lavori di ripristino.

Le forze dell'ordine nel frattempo hanno assicurato alla giustizia diversi malviventi autori di queste azioni criminose ma il fenomeno purtroppo non è mai cessato.