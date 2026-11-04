Fondo piccoli comuni, dal Mit fino a 812.000 euro per la manutenzione stradale

È online l’avviso pubblico, per l’anno 2026, recante le modalità di accesso al "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni", rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro.
La dotazione del fondo per l’anno 2026 ammonta a 10 milioni di euro.
In particolare, per i comuni della regione Campania saranno disponibili fino a 812.000 euro totali quale importo massimo dei progetti.
I comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata al seguente link: https://istanzedigitali.mit.gov.it a partire dalle ore 12.00 di martedì 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 lunedì 30 novembre 2026