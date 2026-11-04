Avellino, sesto attacco della B ma mancano i gol dei bomber Russo a segno 5 volte, Cheddira solo due. Biasci e Favilli a secco

Con 15 reti messe a segno nelle prime dieci partite, l'Avellino può vantare il sesto migliore attacco della serie B. Meglio dei Lupi hanno fatto soltanto la capolista Palermo, seguita da Verona, Modena, Pisa ed Ascoli. Un rendimento importante sul quale, però, non sono riusciti ancora ad incidere in maniera significativa gli attaccanti. Nesta, infatti, attende i gol delle punte che, sulla carta, hanno numeri e caratteristiche per trascinare l'Avellino.

Fin qui l'unico calciatore offensivo a trovare la via della rete con una certa continuità è stato Russo, che con il quinto centro in stagione ha migliorato il suo score personale in cadetteria. Il numero 10 sta vivendo un periodo di forma importante e, di partita in partita, sta migliorando la sua intesa con Cheddira. Il bomber arrivato dal Napoli, nonostante le sole due reti messe fin qui a segno, sta crescendo di condizione e spera di poter trovare maggior continuità, sia in termini di minutaggio che realizzativi. Non hanno ancora inciso, invece, Biasci e Favilli, calciatori dal curriculum importante ma che non sono riusciti ancora a sbloccarsi. La speranza di Nesta è che già dal derby di Benevento possa cambiare qualcosa.