Avellino, verso il derby: Nesta vuole infrangere il tabù Benevento Il tecnico ha sempre perso contro i sanniti. E la vittoria esterna manca da settembre

Benevento-Avellino in programma sabato sera al “Vigorito” sarà super-sfida con vista sui play-off. Non a caso per il derby campano è stato designato Maurizio Mariani, uno dei migliori arbitri in circolazione. Biancoverdi e giallorossi sono appaiati in classifica a quota 15 punti e vanno a caccia di un colpo grosso per restare nelle zone d'alta quota. Nesta va a caccia di un blitz che all'Avellino manca da due mesi. Su quattro partite disputate lontano dal Partenio, i Lupi hanno vinto soltanto lo scorso 6 settembre sul campo del Modena. Nelle trasferte successive Cheddira e compagni hanno collezionato un ko sul campo dell'Ascoli e due pareggi per 1-1 contro Cesena ed Entella.

La sfida del “Vigorito”, inoltre, avrà un significato speciale anche per Alessandro Nesta che da allenatore non è mai riuscito a battere il Benevento. In carriera il tecnico romano ha collezionato quattro sconfitte su quattro, due con il Perugia e due con il Frosinone. Sabato proverà ad invertire il trend, anche per regalare una gioia ai tifosi biancoverdi che non potranno seguire la propria squadra nel Sannio: le autorità di pubblica sicurezza, infatti, hanno disposto il divieto di trasferta per i residenti in Irpinia.