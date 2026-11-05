Pizza presidente Anci Campania: Avellino ritrova centro e voce e autorevolezza Le dichiarazioni del sindaco di Avellino

E' il sindaco di Avellino il presidente dell'Anci Campania. Una nomina che punta nuova luce sulle aree interne. Un incarico di grande responsabilità per il numero uno di piazza del Popolo che dichiara:

"Colgo con grande orgoglio e profonda soddisfazione la mia elezione alla Presidenza del Comitato Direttivo Regionale dell’ANCI Campania - spiega Pizza -.

È un incarico prestigioso, che rappresenta per me un riconoscimento importante, ma soprattutto una grande responsabilità, che mi impegnerò a onorare con dedizione, serietà e spirito di servizio".

Più dialogo tra istituzioni

"Credo sia fondamentale rafforzare sempre più il dialogo tra le istituzioni, tra i Comuni e tra i territori. Dobbiamo fare rete, condividere esperienze e costruire una visione organica dello sviluppo della Campania - spiega l'avvocato primo cittadino-, capace di valorizzare le peculiarità, le identità e le potenzialità di ogni sua comunità. Solo attraverso il confronto e la collaborazione possiamo dare risposte più efficaci ai cittadini e affrontare insieme le sfide che attendono i nostri territori.

Questa elezione ha per me anche un significato particolare perché riguarda la città che ho l’onore di amministrare. Dopo anni di isolamento istituzionale, Avellino torna finalmente a essere protagonista e a occupare un ruolo centrale nelle dinamiche politiche e istituzionali della nostra regione".

Più autorevolezza per il capoluogo irpino

"È un segnale concreto di una svolta ormai evidente: il nostro capoluogo ritrova voce, autorevolezza e centralità, tornando a essere un interlocutore importante nelle scelte che riguardano il futuro della Campania.

Voglio interpretare questo incarico come un’opportunità per dare ancora più forza ad Avellino e all’Irpinia, ma soprattutto per contribuire, insieme agli amministratori degli altri territori, a una Campania più unita, coesa e capace di valorizzare tutte le sue comunità.

È un impegno che assumo con orgoglio, consapevole che rappresentare i Comuni significa rappresentare le comunità, i loro bisogni e le loro aspettative".Conclude Pizza-.