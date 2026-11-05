Avellino: continuità di formazione dopo il 2-0 sul Pisa Sabato (ore 19.30) il derby contro il Benevento al "Vigorito"

Difficile pensare, al netto di sorprese e imprevisti lungo la settimana, ad un Avellino diverso dopo il 2-0 sul Pisa. Si profila una naturale continuità di formazione per i lupi verso il derby con il Benevento, in programma sabato (ore 19.30) al "Ciro Vigorito". Palumbo da regista e Di Maggio mezzala destra hanno firmato il rilancio della mediana parsa bloccata e lenta nelle uscite precedenti. Sulla fascia destra Missori si è ripresentato ad alti standard nella vittoria sui toscani e, nonostante il gol prezioso siglato a Chiavari, Adamo risulta ancora come jolly a gara in corso.

Sabato (ore 19.30) il derby contro il Benevento al "Vigorito"

La difesa, con Simic ancora condizionato dagli infortuni, si presenterà con Izzo, che andrà oltre il fastidio al ginocchio accusato nel finale di gara contro il Pisa, Venturi, sempre più decisivo negli equilibri di squadra, ed Enrici. Sulla corsia mancina del 3-5-2 Moruzzi è inamovibile. La mediana sarà completata da Besaggio. Ci sarà tempo di rifiatare dopo l'ultimo sforzo prima della seconda pausa Nazionali. In attacco il duo Russo-Cheddira vince su tutte le combinazioni presentate fin qui da Nesta e l'intesa tra i due cresce con il passare delle gare. Il turno infrasettimanale non ha garantito qualche soluzione in più dal primo minuto.