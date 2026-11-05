Avellino, Picariello al Piano di Zona e Petitto presidente di Grande Ad annunciarli durante la riunione dei capigruppo, il sindaco di Avellino Nello Pizza

Partecipate, sbloccati i ruoli di vertice. Ad annunciarli durante la riunione dei capigruppo, il sindaco di Avellino Nello Pizza.

Nello specifico, la guida del Piano di Zona è stata affidata a Nunziante Picariello, primo cittadino di Capriglia Irpina ed esponente del Partito Democratico. Per quanto concerne la Grande Srl, la presidenza del consiglio è passata all’avvocato Daniela Petitto, che collaborerà con la commercialista Noemi Somma e con l’avvocato Massimo Mingarelli, quest’ultimo inserito per garantire la rappresentanza in quota Movimento 5 Stelle.

Sull'ipotesi di un monopolio Pd negli enti di servizio, Pizza ha negato: "Non so se il sindaco di Capriglia sia iscritto al Partito Democratico, ma gli altri tre non credo lo siano". Ha definito le scelte "assolutamente lontane dalle logiche politiche".

"Sono professionisti che non hanno alcuna colorazione politica", ha spiegato il sindaco, "e ritengo che faranno benissimo il loro lavoro". Il criterio, ha aggiunto, è stato uno solo: "Ho scelto persone competenti e preparate".

Incognita ACS, nessuna decisione sulla società partecipata

Per l'ACS non è stata indicata alcuna soluzione: la società è senza una definizione del proprio futuro e l'amministrazione non ha chiarito se opterà per rilancio, riorganizzazione o un nuovo percorso societario.