Avellino, Teresa e Anna diventano mamme: il sindaco accoglie la piccola Soledad Un incontro a Palazzo di Città con le mamme Teresa Mazzella e Anna Riccio

È iniziata con un incontro speciale la giornata lavorativa del sindaco di Avellino, Nello Pizza, che ha voluto accogliere personalmente nel suo ufficio, a Palazzo di Città, Teresa Mazzella e Anna Riccio, accompagnate dalla loro bambina, nata appena pochi giorni fa.

Un momento particolare per il primo cittadino, che ha voluto essere presente al suo primo atto di nascita relativo a una famiglia omogenitoriale, incontrando direttamente le due mamme e la piccola Soledad Victoria Mazzella Riccio.

La bambina è nata il 28 ottobre 2026, alle ore 22:12, presso l'Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Teresa Mazzella e Anna Riccio, residenti fuori provincia, hanno intrapreso il percorso di procreazione medicalmente assistita in Spagna, scegliendo poi l'ospedale avellinese per la nascita della loro figlia.

All'incontro istituzionale hanno preso parte anche il presidente del Consiglio comunale, Nicola Giordano, e la responsabile dei Servizi demografici, la dottoressa Tania Rescigno.

La visita ha rappresentato un'occasione per dare il benvenuto alla nuova arrivata e per condividere con le due mamme un momento importante della loro storia familiare, che ha trovato in Palazzo di Città un luogo di incontro e accoglienza.

Per Soledad Victoria si apre così una nuova vita, con un nome che da oggi entra anche nella storia amministrativa della città di Avellino.