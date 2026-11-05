Avellino, decesso Picariello: sabato i funerali dell'ex operaio Isochimica

di Paola Iandolo
E' stata liberata la salma dell'ex operaio dell'Isochimica, Carmelo Picariello al termine dell'autopsia disposta dalla Procura di Avellino. I funerali verranno celebrati sabato 7 novembre alle 10 nella Chiesa Madonna delle Salette di Rione Parco. Il corteo funebre partirà dalla casa funeraria di Irpinia Funebre a Torrette di Mercogliano alle 9.30.
Gli indagati
A riceverlo - come atto dovuto e in via provvisoria - Vincenzo Izzo, classe 1954 difeso dall’avvocato Alberico Villani, Pasquale De Luca, classe 55 difeso dall’avvocato Anna Caserta, Aldo Serio, classe 41, difeso dall’avvocato Claudio Fiori del foro di Roma, e dall’avvocato Flavia Ghelli del foro di Roma, Giovanni Notarangelo, classe 51, difeso dagli avvocati Claudio Fiori e Flavia Ghelli del foro di Roma, tutti già condannati nel processo Isochimica e imputati in concorso di omicidio colposo.
L'accertamento peritale disposto dalla procura di Avellino
La salma è stata consegnata ai familiari al termine dell'autopsia durata circa cinque ore. Ad eseguirla l'anamopatologo Antonio Perna, Brunello Pezza specialista di medicina interna e Elena Piciocchi medico legale. I consulenti - che domani riceveranno l'incarico - dovranno stabilire se nel decesso di Carmelo Picariello vi è correlazione con l'esposizione alle fibre di amianto durante il periodo in cui ha lavorato nello stabilimento dell'ex Isochimica. La parte civile è rappresentata dall'avvocato Brigida Cesta e prenderanno parte all'esame autoptico il dottore Giuseppe Gallo e Carla Vecchiotti.