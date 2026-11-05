Avellino, decesso Picariello: sabato i funerali dell'ex operaio Isochimica Quattro gli indagati accusati in via provvisoria di omicidio colposo

di Paola Iandolo

E' stata liberata la salma dell'ex operaio dell'Isochimica, Carmelo Picariello al termine dell'autopsia disposta dalla Procura di Avellino. I funerali verranno celebrati sabato 7 novembre alle 10 nella Chiesa Madonna delle Salette di Rione Parco. Il corteo funebre partirà dalla casa funeraria di Irpinia Funebre a Torrette di Mercogliano alle 9.30.

Gli indagati

A riceverlo - come atto dovuto e in via provvisoria - Vincenzo Izzo, classe 1954 difeso dall’avvocato Alberico Villani, Pasquale De Luca, classe 55 difeso dall’avvocato Anna Caserta, Aldo Serio, classe 41, difeso dall’avvocato Claudio Fiori del foro di Roma, e dall’avvocato Flavia Ghelli del foro di Roma, Giovanni Notarangelo, classe 51, difeso dagli avvocati Claudio Fiori e Flavia Ghelli del foro di Roma, tutti già condannati nel processo Isochimica e imputati in concorso di omicidio colposo.

L'accertamento peritale disposto dalla procura di Avellino

La salma è stata consegnata ai familiari al termine dell'autopsia durata circa cinque ore. Ad eseguirla l'anamopatologo Antonio Perna, Brunello Pezza specialista di medicina interna e Elena Piciocchi medico legale. I consulenti - che domani riceveranno l'incarico - dovranno stabilire se nel decesso di Carmelo Picariello vi è correlazione con l'esposizione alle fibre di amianto durante il periodo in cui ha lavorato nello stabilimento dell'ex Isochimica. La parte civile è rappresentata dall'avvocato Brigida Cesta e prenderanno parte all'esame autoptico il dottore Giuseppe Gallo e Carla Vecchiotti.