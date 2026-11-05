Sostenibilità ambientale, la sfida dell’irpino Masucci alla guida di Ecolabel Ue Il medico avellinese scelto dai ministri Urso e Pichetto Fratin per guidare un organismo strategico

C’è un irpino dietro gli straordinari risultati raggiunti quest’anno dal comitato Ecolabel Ue, organismo che rilascia il marchio ufficiale di qualità ecologica dell'Unione Europea per certificare prodotti e servizi con un ridotto impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita.

E’ il dottore avellinese Armando Masucci, medico e storico primario del Moscati di Avellino, che da diversi mesi ha intrapreso una nuova sfida in un campo che va dalla sostenibilità ambientale alle nuove fonti energetiche.

Il decreto di nomina dei ministri Urso e Pichetto Fratin

Medico chirurgo e avvocato, l’avellinese Masucci ha ricevuto questa prestigiosa nomina alla presidenza del Comitato Ecolabel Ecoaudit con un decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Particolarmente significativa la motivazione che i due ministri del governo Meloni hanno sottolineato nel decreto di nomina riconoscendo al dottore Masucci di essere “in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, tali da potere essere proficuamente utilizzati nell’ambito delle complesse funzioni demandate al Comitato”. Masucci, che ha preso il posto dell’avv. Francesca Mariotti nominata Presidente dell’ENEA, ha ricoperto importanti incarichi sia in ambito sanitario che nella pubblica amministrazione come Direttore Generale/Sanitario, è stato Commissario al Ministerodell'Ambiente e Sicurezza Energetica nella Commissione PNRR.

Il 25 novembre a Roma il confronto con l'Albania

E il modello che il presidente Masucci sta portando avanti con Ecolabel Ue sarà al centro della cerimonia di premiazione Emas Ecolabel 2026 che si terrà il 25 novembre al Museo delle Civiltà – palazzo delle Scienze – a Roma. Saranno attribuiti importanti riconoscimenti ad almeno trenta aziende con l’intervento di Ministri albanesi e vertici universitari di Tirana che puntano a recepire i criteri utilizzati da Ecolabel per il rilascio delle certificazioni di sostenibilità ambientale ad aziende e imprese dei diversi settori dell’economia.