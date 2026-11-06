Vini: 1,4 milioni di euro per le aziende campane L'annuncio dell'assessore regionale Maria Carmela Serluca

Ben 19 progetti approvati, oltre 2,8 milioni di euro di investimenti e 1,4 milioni di contributi per promuovere i vini campani nei Paesi extra dell'Unione Europea.

"Un sostegno concreto alle nostre aziende vitivinicole, che con impegno e qualità portano ogni giorno l’eccellenza della Campania nel mondo".

L'annuncio arriva direttamente dall'assessore regionale all'agricoltura, l'arianese Maria Carmela Serluca.

"Oggi sarò al Merano WineFestival, al fianco dei nostri produttori, per valorizzare i vini campani e le straordinarie realtà imprenditoriali del territorio.

Continuiamo a investire nelle nostre imprese, nella loro crescita e nell’apertura di nuovi mercati. Perché sostenere il vino campano significa sostenere lavoro, territorio e futuro!"

La Campania è nota per le sue tradizioni enologiche più antiche e vatiegate d'Italia, caratterizzata da un forte legame con i terreni di origine vulcanica e da un patrimonio straordinario di vitigni soprattutto nelle aree interne a partire dall'Irpinia e Sannio.