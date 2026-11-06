Solofra, ripartono i lavori in galleria: scattano le chiusure notturne

Nella canna in direzione sud della galleria ‘Monte Pergola’ proseguono le attività finalizzate al completamento dell’importante intervento di manutenzione programmata eseguito, che già dallo scorso 31 luglio ha permesso la riapertura di un fornice del tunnel restaurato sia nella parte civile che in quella impiantistica, per un investimento complessivo di oltre 42 milioni di euro.
Lavori nella canna Sud direzione Salerno
Come già anticipato da Anas, il completamento di alcune lavorazioni richiede la temporanea chiusura della canna in direzione Salerno. L’interdizione riguarderà il tratto del Raccordo Autostradale 2 compreso tra gli svincoli di Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500).
Temporanea chiusura e provvedimenti
Tali chiusure sono state programmate nel periodo compreso tra lunedì 9 e venerdì 20 novembre, in esclusivo orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, dal lunedì al venerdì (fino alle ore 6.00 del sabato mattina).
Gli orari di chiusura ogni notte
Durante gli orari d’interdizione al transito della canna in direzione di Salerno, la circolazione verrà deviata con attivazione del doppio senso di circolazione all’interno della canna della galleria in direzione di Avellino, con divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 6,5 tonnellate e mezzi che trasportano merci infiammabili e pericolose.
I percorsi alternativi
Percorso alternativo per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate:
- provenienti da Avellino e diretti a Solofra/Salerno percorreranno: A16 Napoli-Canosa con ingresso allo svincolo di Avellino Est, proseguendo poi su A30 Caserta-Salerno;
- provenienti da Salerno e diretti a Serino/Avellino percorreranno: A30 Caserta-Salerno, proseguendo poi su A16 Napoli-Canosa. Nelle ore diurne, invece, la circolazione continuerà a svolgersi regolarmente, con entrambe le canne della galleria aperte al traffico.