FOTO. Capodanno al buio: black out in via Matteotti A Mercogliano alcuni stabili restano senza corrente

Primo giorno dell'anno al buio per alcuni residenti del comune di Mercogliano. Dalle ore 14 di oggi niente luce in alcuni stabili di via Matteotti. Il viale in alcuni punti può contare solo sulla pubblica illuminazione. Forse a causa del maltempo la corrente è saltata e i residenti sono su tutte le furie. La società erogatrice dell'energia è stata prontamente e ripetatutamente sollecitata, ma ad ora nulla di fatto. Centralini dei vigili urbani presi d'assalto. I Caschi bianchi stanno da ore sollecitando un pronto intervento. "Siamo davvero esasperati - racconta un utente che ha contattato la nostra redazione inoltrandoci la foto che vedete -. Un bel modo per festeggiare l'inizio del nuovo anno. Da ore chiamiamo i tecnici ma nulla di fatto. Siamo restati in casa a lume di candela con tutti gli impedimenti del caso". Potrebbe essere stato il forte temporale che si è abbattutto nel primo pomeriggio in paese ad aver causato il disservizio. I tecnici sollecitati dall'amministrazione hanno assicurato che a breve il servizio sarà ripristinato.