Carne cancellata clandestinamente: blitz a Solofra Le verifiche

I Carabinieri della Stazione di Solofra, con i colleghi della Stazione Forestale di Volturara Irpina hanno effettuato una serie di ispezioni presso vari esercizi commerciali a Solofra.

All’esito dei controlli, finalizzati principalmente all’etichettatura ed alla rintracciabilità degli alimenti posti in vendita, sono stati sottoposti a sequestro numerosi alimenti ed elevate sanzioni per un importo totale di oltre 15mila euro.

In particolare, i militari hanno denunciato il titolare di una macelleria, ritenuto responsabile di aver macellato clandestinamente animali privi di bollatura sanitaria, nonché per l’assenza della tracciabilità. Sono state trovate e sottoposte a sequestro carni per un totale di oltre mezzo quintale e circa 30 chili di prodotti già lavorati, pronti per la vendita, privi di bollatura sanitaria e documentazione concernente la tracciabilità. Sospesa l'attività.

Circa una ventina di chili di carni ovine sono state trovate prive delle indicazioni d’origine, macellazione ed allevamento. E' scattato, così, il sequestro anche presso un supermercato doveè stata registrata anche la vendita illegale di vari surgelati sfusi, senza la confezione originaria.

I carabinieri hanno sequestrato anche 30 chili di carni prive di documentazione sanitaria e una bilancia mancante della prescritta vidimazione.