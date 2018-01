Montoro, blitz nel circolo: trovato con la droga addosso Il giovane è stato denunciato dai carabinieri. L'operazione dopo un appostamento.

di Andrea Fantucchio

Controlli antidroga nella Valle dell'Irno. E' di una denuncia l'esito dell'operazione dei carabinieri della stazione di Montoro Superiore al comando del maresciallo Alfredo Costantini, coordinati dalla compagnia di Baiano guidata del capitano Gianluca Candura. I militari, ieri notte, hanno sorpreso un 17enne del posto con in tasca un panetto di hashish del peso di circa 90 grammi e di un bilancino elettronico.

Teatro dell'accaduto un circolo privato di Montoro Superiore. Il giovane era stato notato dai militari all'esterno del locale mentre era in compagnia di altre persone. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il sospettato, alla vista della Gazzella e degli uomini in divisa, sarebbe entrato in modo frettoloso nel locale. Un atteggiamento sospetto che ha spinto i carabinieri a seguirlo. E a eseguire una perquisizione personale.

Come anticipato, i militari hanno sequestrato la droga e il bilancino. Uno spinello è stato poi recuperato all'esterno del circolo, in prossimità del luogo nel quale il giovane era stato precedentemente visto dai militari. E' seguita una denuncia alla Procura presso il tribunale per i minori di Napoli. A carico del giovane è ipotizzato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.