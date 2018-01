Si barrica in casa, grida e minacce: paura a Torelli Ieri a Torelli di Mercogliano, paura per un pensionato

Momenti di paura a Torelli di Mercogliano, ieri pomeriggio, per un intervento particolarmente complesso che ha visti impegnati carabinieri e vigili del fuoco. I caschi rossi hanno dovuto aiutare i militari a forzare l'ingresso di una abitazione, per consentire l'accesso ai militari. All'interno c'era un uomo che, in preda ad una crisi, aveva prima aggredito verbalmente alcuni sanitari giunti sul posto per calmarlo, per poi non aprire neanche a parenti e amici. Momenti di grande tensione, è servito tempo per tranquillizzare il pensionato, separato da tempo, e con figli. Solo l'arrivo dei carabinieri ha riportato la calma in zona.

Siep