Dopo Ospedaletto furto anche nel cimitero di Montoro I ladri hanno portato via bidoni di plastica e vasi portafiori in rame.

di AnFan

Furto di rame nel cimitero «Querce» di Montoro. I fatti sono accaduti la scorsa notte. Per gli investigatori i ladri dovrebbero essere più di due, hanno portato via alcuni bidoni di plastica e un centinaio di vasi portafiori in rame.

Così è scattata l'indagine dei carabinieri della stazione locale coordinati dalla compagni di Baiano al comando del capitano Gianluca Candura. Gli inquirenti sono a lavoro per risalire all'identità degli autori del raid.

Fondamentali in questo senso potrebbero rivelarsi le immagini raccolte dal circuito di telecamere delle zone attigue al furto. I carabinieri stanno anche interrogando diverse persone per cercare di capire se sono state notate presenze sospette in zona nel periodo antecedente ai fatti.

Un colpo che arriva a pochi giorni dal raid nel cimitero di Ospedaletto. La notte dell'Epifania i balordi hanno danneggiato diverse tombe e rubato portafiori e iscrizioni. A scoprire il furto il custode che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Un colpo che è avvenuto a circa un anno di distanza da un altro episodio vandalico che aveva avuto come teatro proprio il cimitero di Ospedaletto.