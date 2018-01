Irpinia, 17enne in coma: è giallo sulle cause I carabinieri indagano sulle cause dell'accaduto. Il giovane è stato ricoverato al Moscati.

di Andrea Fantucchio

E' in coma farmacologico dopo aver accusato un malore in casa di un amico. Prega la famiglia del 17enne ricoverato questa mattina all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Stando ad una prima ricostruzione il ragazzo era ospitato da un amico a Petruro, frazione di Montoro. E' stato proprio lui ad accorgersi del malore avvertito dal giovane che appariva cianotico. Inutilmente ha provato a svegliarlo. Attimi di paura ai quali è seguita la telefonata al 118. Sono state così contattate le autoambulanze della Pro Civis di Montoro. Proprio l'intervento provvedenziale del personale medico ha permesso al ragazzo, in arresto cardiaco, di sopravvivere. Gli infermieri hanno così caricato il giovane sull'ambulanza partita a tutta velocità in direzione del San Giuseppe Moscati di Avellino.

Il 17enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e Anestesia guidato dal primario Giuseppe Galasso. Le sue condizioni restano gravi, anche se si sarebbero stabilizzate nelle ultime ore. Il personale medico è quindi fiducioso anche se la prognosi resta riservata.

Sulla cause del malore indagano i carabinieri della stazione di Montoro Inferiore coordinati dal luogotenente Raffaele Fresa sotto la supervisione dei colleghi della compagnia di Baiano diretti dal comandante Gianluca Candura. Secondo il racconto del giovane, l'amico si sarebbe addormentato tranquillamente. Non aveva dato segni di malessere. Poi, come anticipato, sono seguiti attimi di concitazione. Il giovane si è accorto del malore dell'amico e inutilmente ha provato a dargli una mano cercando di svegliarlo. E' apparso comprensibilmente scioccato quando ha raccontato l'accaduto ai carabinieri. La notizia si è velocemente diffusa in paese. E tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia del giovane.