Solofra. Auto in avaria,paura sul Raccordo.Arriva la polstrada Oggi doppio intervento

Doppio intervento di soccorso ad automobilisti in difficoltà degli agenti della Polstrada di Avellino. Il servizio costante di presidio e controllo delle arterie maggiormente trafficate, e non solo, ha garantito efficaci interventi di aiuto per chi ha vissuto attimi di paura e difficoltà alla guida della propria vettura. Questa mattina, nel effettuare un giro di controllo lungo le strade del serinese, gli agenti si sono fermati in una piazzola di sosta, in cui nel rispetto della normativa della sicurezza su strada, due giovani di Fisciano erano rimasti in panne per l'improvvisa rottura di uno pneumatico. Uno degli agenti non si è risparmiato, ed ha subito garantito il suo supporto ai ragazzi per il cambio ruota. Nel pomeriggio un secondo intervento, stavolta sul Raccordo Av-Sa. Poco prima della galleria di Monte Pergola un'auto è rimasta in panne per un evidente guasto al motore, nel territorio di Solofra. Tempestivo l'arrivo di agenti della Polstrada e dei tecnici dell'Anas, che hanno consentito la rimozione del mezzo, in piena sicurezza.

Simonetta Ieppariello