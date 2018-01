Sant'Angelo, blitz in ospedale: caccia ai "medici furbetti" L'operazione nella struttura ospedaliera irpina. Si cercano i collaboratori assenteisti

di Andrea Fantucchio

Caccia ai furbetti sul posto di lavoro e in particolar modo nel mondo della sanità. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi hanno eseguito un blitz all'ospedale “Criscuoli”. I militari della compagnia locale, diretti dal capitano Ugo Mancini, hanno "visitato" la struttura ospedaliera. Sono state ispezionate diverse zone dell'ospedale. Controllate entrate e uscite del personale. I militari andavano alla ricerca di eventuali “collaboratori infedeli”.

L'operazione ha però dato esito negativo. Non sono infatti state ravvisate condotte illecite. Una buona notizia per l'ospedale. Il blitz di questa mattina rientra in un piano di prevenzione più ampio disposto dal comando provinciale diretto dal colonnello Massimo Cagnazzo. Controlli incrociati fra stazioni e Compagnie per avere un quadro capillare del territorio. Ed evidenziare eventuali comuni ritenuti a rischio.

Anche alla luce di quanto accaduto mesi fa proprio in Irpinia. Un'indagine sui furbetti del cartellino aveva scoperchiato un presunto sistema illecito all'interno dell'Asl del capoluogo. Questa volta, come anticipato, le cose sono andate diversamente. Gli uomini di Mancini, infatti, hanno controllato entrate e uscite dei dipendenti e ascoltato alcune persone. Ma non è stata riscontrata alcune irregolarità: il personale rispettava l'orario previsto dai turni di lavoro.

I carabinieri continuano hanno intensificato i pattugliamenti per prevenire anche altri fenomeni come spaccio di stupefacenti e furti in abitazione. Sono aumentati i controlli da parte della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. Operazioni condotte sia in auto che a piedi, spesso anche "in borghese". I militari presidiano le zone ritenute più a rischio: a partire dai luoghi di maggiore aggregazione, soprattutto quelli scelti dai più giovani, soggetti potenzialmente più a rischio in particolar modo per quanto riguarda il consumo degli stupefacenti.