Tragedia a Sant'Angelo: uomo trovato morto nel garage Il dramma: lascia 4 figli

Tragedia terribile quella avvenuta a Sant'Angelo dei Lombardi, dove questa mattina Carmine M., 70 anni, si è impiccato nel garage della propria abitazione in una contrada rurale del paese. Carmine era in pensione, lascia 4 figli. Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Sono giunti anche i Carabinieri della Stazione di Sant'Angelo dei Lombardi per i rilievi del caso.