Tre auto incendiate nella notte: caccia all'autore del rogo Sono in corso le indagini per risalire all'identità dell'autore o degli autori del rogo.

di Andrea Fantucchio

Le fiamme, poi il fumo acre trasportato dal vento fin dentro le abitazioni. E' allora che qualcuno, svegliatosi nella notte, si è affacciato alla finestra per capire cosa stesse succedendo. E ha visto le fiamme avvolgere tre vetture. Così sono stati chiamati i soccorsi. Una prima ricostruzione di quanto accaduto questa notte, poco dopo le 2.30, nel quartiere "Vesuni" in via Nicola Litto a Baiano.

I carabinieri della compagnia locale, coordinati dal capitano Gianluca Candura, hanno accertato la natura dolosa del rogo. Ora si indaga per risalire all'autore o agli autori. Le fiamme hanno avvolto una Renault Clio, una Fiat Panda e una Fiat 600. Il fuoco ha incendiato una prima vettura e si è poi diffuso alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Così il fumo sprigionato dall'incendio si è sollevato arrivando in prossimità delle abitazioni.

A chiamare i soccorsi, come anticipato, alcuni residenti allertati dall'odore acre del fumo. E' partita la corsa dei vigili del fuoco. Sul posto alcuni mezzi dei pompieri che hanno sedato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Così da impedire al rogo di propagarsi ulteriormente. I carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Così è stata accertata la natura dolosa del rogo.

Sono state poi ascoltate alcune persone che hanno permesso di ricostruire i fatti contestati. Saranno visionate le immagini raccolte dal circuito di telecamere della zona alla ricerca di profili o auto sospette. Fondamentali potrebbero rivelarsi i rilievi all'interno delle carcasse delle vetture consumate dal fuoco. Elementi che potrebbero permettere agli investigatori di risalire all'identità degli autori del gesto. In questo momento non si esclude alcuna pista. Si indaga in tutte le direzioni.