Autocompattatore si scontra con un tir e finisce nel dirupo Pratola Serra. L'incidente è avvenuto questa mattina. Tempestivo l'intervento dei carabinieri.

di AnFan

Il tir si è scontrato con un mezzo per la raccolta rifiuti che si è poi capovolto nella scarpata. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, a Tufo lungo la strada provinciale 371. La dinamica del sinistro è ancora in fase d'accertamento. I carabinieri della stazione di Pratola Serra sono intervenuti e hanno eseguito tutti i rilievi necessari a ricostruire l'episodio e poi a stabilire eventuali colpe. La strada è stata chiusa per permettere a una gru di tirare fuori l'autocompattatore dal dirupo. I militari hanno interdetto la zona in attesa che fossero realizzate tutte le operazioni necessarie a rendere il transito sicuro. (A fine articolo le immagini dell'incidente)