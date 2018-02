Assalto alle aree di servizio: fermati due ucraini Spettacolare inseguimento dal casello al centro di Grottaminarda

di Gianni Vigoroso

Quella Smart con a bordo due uomini li ha insospettiti. Ecco perchè gli agenti della Polstrada di Grottaminarda hanno intimato l'alt, ma il conducente non si è fermato. E a tutto gas si è infilato nel centro abitato di Grottaminarda.

Dopo un inseguimento davvero spettacolare, i due, di nazionalità ucraina, sono stati fermati. Non avevano documenti regolari, solo una sfilza di alias e di precedenti specifici. Quello alla guida era persino ubriaco.

I due avevano svaligiato poco prima le aree di servizio di Mirabella lungo la Napoli-Bari, all'interno del veicolo era custodita la refurtiva (vini, liquori, dolciumi, giocattoli). Un bottino davvero ingente. I due stranieri sono stati denunciati per guida in stato d'ebbrezza e per furto.

Si tratta dell'ennesima operazione portata a termine dalla Polstrada di Grottaminarda lungo l'A16 Napoli - Bari, dove l'attenzione resta particolarmente alta, soprattutto nel tratto che da Mirabella porta al territorio pugliese.

Una direttrice strategica, spesso utilizzata da malviventi che arrivano in Valle Ufita e nella Baronia sia dal beneventano, sia napoletano e dal vicino foggiano, per delinquere.

Negli anni scorsi a dominare lungo questa importante arteria di collegamento è stato il contrabbando di sigarette, che ha poi ceduto il passo il posto al traffico di sostanze stupefacenti. Di qui la necessità di contrlli costanti. Le aree di servizio sono altamente vigilate, negli ultimi tempi ancora di più a seguito dell'allarme terrorismo. I saccheggi sono frequenti, soprattutto tra Mirabella e l'area del Calaggio. Ma anche gli episodi di oggi non sono sfuggiti agli uomini della Polstrada di Grottaminarda che hanno beccato i due ucraini, evitando che potessero portare a casa il bottino del colpo.