Montoro: in casa pistola e fucili, denunciato 60enne I controlli

Un 60enne di Montoro è stato denunciato per inosservanza delle disposizioni in materia di armi e munizioni. In particolare, i militari della Stazione di Montoro Inferiore, nel procedere ad alcuni controlli hanno constatato la detenzione illegale di tre fucili, di una pistola nonché di oltre 300 munizioni. Nei confronti del 60enne è scattata pertanto la denuncia, le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro.