Avellino, si accascia e muore mentre testimonia in Tribunale Nel Palazzo di Giustizia stava testimoniando in un processo

Tragedia stamattina in Tribunale, ad Avellino, dove Pasquale R., 52enne di Montoro, ex carabiniere, stava testimoniando in un processo. All'improvviso si è sentito male: si è accasciato sul pavimento ed è morto. Immediatamente i dipendenti di Palazzo di Giustizia hanno lanciato l’allarme. Tutti i tentavi dei medici del 118 sono risultati vani. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Intorno all'aula del processo si è creata una folla che ha assistito impotente ai soccorsi.

