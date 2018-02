Sant'Angelo, alla guida ubriachi: quattro denunce L'esito dei controlli su strada dei carabinieri della compagnia altirpina.

di AnFan

E' di quattro denunce – tutte per guida in stato d'ebbrezza - l'esito dei controlli su strade dei carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi diretta dal comandante Ugo Mancini. I militari hanno fermato decine e decine di vetture così come disposto dal piano di prevenzione straordinario coordinato dal comando provinciale. I quattro conducenti denunciati – tutti di età compresa fra i venti e i quaranta anni – sono risultati positivi all'alcol test. I carabinieri hanno intensificato i controlli anche per far fronte al dato in crescita relativo al numero di incidenti stradali causati proprio dalla guida in stato d'ebbrezza e dall'utilizzo del cellulare al volante.